Advogado da Rumble e Trump Media diz que argumento sobre soberania do Brasil é 'populismo'

Martin De Luca, advogado da Rumble e Trump Media analisa decisão de Moraes sobre Rodrigo Constantino / Crédito: O POVO News

Para o advogado americano da Trump Media e da Rumble, Martin De Luca, a ordem de bloqueio da conta do comentarista político Rodrigo Constantino na Rumble proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é “retaliatória”. Em entrevista para o programa O POVO News nesta quinta-feira, 17, Martin argumentou que a ordem, enviada por email, é juridicamente inválida e foi emitida sem notificação ao governo dos EUA.

Os argumentos são claros e simples. A ordem que o ministro encaminhou na sexta-feira é totalmente, na nossa perspectiva, retaliatória. Dois dias depois da carta do presidente Trump. Basicamente, é ilegal nos Estados Unidos, é ilegal no Brasil e é ilegal de acordo com o Tratado Bilateral Brasil-Estados Unidos para assistência legal mútua", destacou o advogado. Segundo o advogado, não há explicação para a ação a não ser que seja punitiva ou retaliatória. Ele considera a situação preocupante e que Moraes está agindo, inclusive, "até fora da lei brasileira". "Primeiro, antes da ilegalidade vamos falar de necessidade. A conta em questão está inativa desde dezembro de 2023, então por que encaminhar um mandado ou uma ordem altamente provocadora quando estamos no meio de uma situação tão tensa entre Estados Unidos e Brasil? Não tem explicação, só pode ser, na nossa perspectiva, punitório e retaliatório, ou irresponsável", afirma Martin De Luca. Nesta quarta-feira, 16, a Justiça Federal da Flórida, nos Estados Unidos, autorizou que as empresas Rumble e Trump Media, ligadas ao ex-presidente Donald Trump, anexem uma nova ordem judicial de Moraes à ação que movem contra o ministro do STF.