'Trump foi eleito para ser presidente dos EUA e não imperador do mundo', diz Lula

"Nós não podemos ter o presidente Trump esquecendo que ele foi eleito para governar os Estados Unidos, e não para ser o imperador do mundo. Seria muito melhor estabelecer uma negociação primeiro, e depois alcançar um acordo possível, porque nós somos dois países que temos boas relações por 200 anos", afirmou Lula.

Em entrevista para a jornalista Christiane Amanpour, da CNN Internacional , veiculada nesta quinta-feira, 17, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repetiu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi eleito para o governar o país dele, e não ser o "imperador do mundo".

Segundo Lula, tanto a tarifa quanto a forma em que Trump usou para anunciar foram surpresas para o governo brasileiro. O presidente brasileiro também disse que falta, em Trump, um "pouco de multilateralismo na mente".

O presidente voltou a dizer que a afirmação de Trump de que os Estados Unidos sofrem prejuízos no comércio com Estados Unidos é falsa. Lula também declarou a Amanpour que, desde maio, o governo brasileiro envia propostas para a Casa Branca, mas foi "surpreendido" ao ver que a carta do líder americano não fez menção às alternativas citadas pelo petista.

Lula disse que o Brasil está pronto para negociar a tarifa imposta por Trump, mas que o País está disposto a mandar respostas para Washington. O petista voltou a declarar que pretende recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) e aplicar a Lei de Reciprocidade Econômica, recentemente regulamentada pelo Planalto.

