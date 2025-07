Fraudes no INSS: Ministro admite falha do Estado e defende reestruturação interna

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz (PDT), afirmou que a pasta está passando por uma reestruturação nos órgãos de controle interno, após a repercussão em relação à fraude nos descontos associativos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Durante sabatina no 20º Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), na última sexta-feira, 11, Wolney reconheceu haver falha do Estado no caso envolvendo o instituto.

“Dizer esse entendimento de que o Estado falhou e onde falhou é basilar para construir os novos modelos daqui para frente”, afirmou o ministro, que assumiu após o escândalo no INSS se tornar público e gerar a exoneração de Carlos Lupi (PDT), então titular da pasta.