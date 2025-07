Descontos indevidos: saiba como aderir ao plano de reembolso do INSS

Jornalista no OPOVO

Adesão começa nesta sexta-feira, dia 11 e os pagamentos serão liberados a partir do próximo dia 24 de julho. Adesão é gratuita e pode ser feita de forma presencial ou online. Veja como

O movimento é possível a partir da homologação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de plano de restituição dos valores deduzidos sem a autorização dos segurados do INSS e foi feito entre o Ministério da Previdência Social (MDS), o INSS, a Advocacia-Geral da União (AGU), a Defensoria Pública da União (DPU), o Ministério Público Federal (MPF) e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia a partir dessa sexta-feira, 11, o processo que permitirá a devolução de valores descontados indevidamente de benefícios. Aposentados e pensionistas devem ficar atentos a como esse ressarcimento será conduzido.

A partir desta sexta-feira, 11, os aposentados e pensionistas do INSS vítimas de descontos ilegais de mensalidades associativas poderão aderir ao acordo de ressarcimento proposto pelo Governo Federal.

Como faço a adesão ao acordo de ressarcimento do INSS?

Os primeiros pagamentos serão liberados no próximo dia 24 de julho. A partir daí, o cronograma de ressarcimento prevê pagamentos diários, em lotes de até 100 mil pessoas, até que todos os casos sejam concluídos.

A adesão pode ser feita de forma gratuita e exclusiva pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios.

No app, o interessado deve acessar a aba "Consultar Pedidos", clicar no item "Cumprir Exigência", assinalar a opção "Aceito Receber", localizada no fim da página e clicar em "Enviar".