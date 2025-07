Fórum do BRICS reúne mídia global no Rio e fortalece laços no Sul Global / Crédito: Fórum de mídia dos BRICS

O Rio de Janeiro recebe, de 15 a 17 de julho de 2025, o Fórum de Mídia e Think Tanks do Brics, evento que marca a 7ª edição do encontro e a primeira após a expansão do bloco. Organizado pela agência de notícias chinesa Xinhua com apoio de mídias e governos parceiros, o fórum ocorre em momento de intensas transformações na ordem internacional, com o Sul Global assumindo papel central no desenvolvimento e na governança mundial.

Segundo a organização, 250 delegados participam da conferência, representando cerca de 150 instituições de 36 países, incluindo agências de mídia, think tanks, órgãos governamentais e empresas. Com o tema “Brics Unidos: Forjando um Novo Capítulo para o Sul Global”, os debates focam na promoção da cooperação de alta qualidade entre os países do grupo e o fortalecimento das conexões em todo o hemisfério Sul.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Vivemos um momento realmente complexo, em que se busca uma mudança. Quando pensávamos já ter superado o neoliberalismo, parece que querem algo ainda pior. Fala-se agora em preservar um protecionismo ‘mais saudável’. Querem bloquear tudo e todos", alertou Yeidckol Polevnsky Gurwitz, do comitê do Senado mexicano para relações com Ásia-Pacífico. A proposta do encontro vai além da troca de ideias. O fórum se consolida como plataforma de articulação entre atores que compõem o ecossistema de mídia, economia, energia e tecnologia nos países do Brics. “Sem dúvida vai além dos seminários. É muito válido pois estamos num ambiente que promove conexões e abre um espaço para relacionamento e parcerias”, afirmou o diretor de Mercado Nacional do O POVO, Carlos Namur.

Leia também | UE sanciona Rússia e entidades associadas; lista inclui Associação de Jornalistas do Brics Segundo Namur, o fórum não tem como objetivo imediato o fechamento de acordos comerciais, mas o potencial de articulação é alto. “Não vamos fechar negócios aqui, mas criar conexões para negócios e parcerias”, explicou. Ele destaca que a presença de executivos, publishers e empresários de várias partes do Sul Global cria ambiente propício para futuras cooperações estratégicas.