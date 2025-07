Em um dos comunicados, a UE impôs medidas restritivas a nove indivíduos e seis entidades envolvidas em ações híbridas e desinformação, com foco especial na manipulação de informações estrangeiras (FIMI). Entre os alvos está a rede estatal RTRS , acusada de substituir os sistemas de radiodifusão ucranianos nas áreas ocupadas e de veicular "conteúdo aprovado pelo governo russo" com o objetivo de "suprimir dissidências" e "deslegitimar o governo da Ucrânia".

O Conselho da União Europeia (UE) anunciou na noite desta terça-feira, 16, novas sanções contra indivíduos e entidades russas, em resposta a "graves violações ou abusos de direitos humanos" e a "ações desestabilizadoras" promovidas por Moscou tanto na Rússia quanto no exterior.

Os sancionados terão bens congelados e estão proibidos de acessar recursos financeiros da UE. Também estarão impedidos de entrar ou transitar por territórios do bloco. "A UE permanece firme na sua condenação às violações de direitos humanos e repressões na Rússia", afirmou o Conselho.

Em outro comunicado, a UE listou cinco pessoas responsáveis por perseguições políticas, incluindo membros do Judiciário russo envolvidos na condenação do ativista Alexei Gorinov, sentenciado a três anos adicionais de prisão sob "acusações politicamente motivadas" por criticar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Segundo a UE, Gorinov "foi submetido a maus-tratos, incluindo cuidados médicos inadequados, confinamento prolongado em celas de isolamento e privação de sono".

A BJA é uma entidade não oficial e independente, criada por jornalistas dos países do Brics para promover cooperação e coordenação midiática, embora venha sendo mencionada pela UE em contextos de campanhas com propaganda pró-Rússia.

No total, 47 indivíduos e 15 entidades já foram sancionados no âmbito do regime europeu de resposta a ameaças híbridas e repressões russas.