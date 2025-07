EUA citam Pix, pirataria e até a 25 de março em investigação comercial contra o Brasil

Relatório foi desenvolvido no governo Trump / Crédito: MANDEL NGAN / AFP

O sistema de pagamentos instantâneos Pix, desenvolvido pelo Banco Central do Brasil e amplamente utilizado pela população, entrou na mira dos Estados Unidos. Um relatório elaborado pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) cita o Pix como possível prática desleal no setor de serviços financeiros digitais. "O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, a promoção de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo", afirma o documento divulgado nesta terça-feira, 15.

As críticas se estendem também a decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal (STF), que, segundo o texto, tornariam as plataformas de redes sociais responsáveis por publicações feitas por usuários — mesmo sem ordem judicial. Além disso, menciona supostas "ordens secretas" para que plataformas censurassem postagens e bloqueassem perfis, inclusive de cidadãos norte-americanos, por conteúdo considerado lícito nos Estados Unidos. O USTR também alega que o Brasil impõe restrições exageradas à transferência internacional de dados pessoais, dificultando a operação de empresas de tecnologia que atuam globalmente.

Pirataria e a 25 de Março no radar Outro foco do relatório é a pirataria de produtos e a violação de direitos autorais. O documento menciona a tradicional rua 25 de Março, no centro de São Paulo, como símbolo do comércio de produtos falsificados. Para os EUA, o Brasil falha em aplicar medidas eficazes contra esse tipo de crime. "O Brasil não conseguiu abordar de forma eficaz a importação, distribuição, venda e uso generalizado de produtos falsificados, consoles de jogos modificados, dispositivos de streaming ilícitos e outros dispositivos de violação", afirma o texto. O USTR alega que, mesmo com operações policiais pontuais, faltam penalidades suficientemente duras para coibir essas práticas.