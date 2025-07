Alckmin, Motta e Alcolumbre divulgam vídeo pregando união para reverter tarifas de Trump

"Quero registrar ao presidente Geraldo Alckmin e também ao presidente Lula que o Parlamento brasileiro está unido em torno da defesa dos interesses nacionais", disse Alcolumbre no início do vídeo.

Segundo Alcolumbre e Motta, a discussão deve ser liderada pelo Poder Executivo e caberá ao Congresso ficar "na retaguarda" do governo.

"Estamos prontos para estar na retaguarda do Poder Executivo para que, nas decisões necessárias à ação do Parlamento, nós possamos agir com rapidez, com agilidade, para que o Brasil possa sair mais forte desta crise", falou Motta.

Segundo o deputado, o Brasil não pode aceitar "decisões externas que venham a interferir" na soberania do País.

Alcolumbre afirmou haver uma "agressão ao Brasil" e elogiou a atuação de Alckmin: "O presidente Lula acertou com a sua equipe de empoderar para que o senhor possa conduzir todas essas tratativas sem em nenhum momento abrir mão da soberania", disse o senador a Alckmin.