Governo Trump abre investigação comercial sobre o Brasil

Segundo um comunicado do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), uma agência do governo federal, serão analisadas as políticas brasileiras relativas a comércio digital e serviços de pagamento eletrônico; "tarifas preferenciais injustas"; "interferência anticorrupção"; proteção à propriedade intelectual; acesso ao mercado de etanol; e desmatamento ilegal.

O embaixador do comércio dos EUA, Jamieson Greer, disse que a investigação foi iniciada por ordem de Trump "sobre os ataques do Brasil às empresas americanas de mídia social, bem como outras práticas comerciais desleais que prejudicam empresas, trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos americanos".

"O USTR detalhou as práticas comerciais desleais do Brasil, que restringem a capacidade dos exportadores americanos de acessar seu mercado há décadas, no Relatório Nacional de Estimativa de Comércio (NTE). Após consultar outras agências governamentais, consultores credenciados e o Congresso, determinei que as barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil merecem uma investigação completa e, potencialmente, uma ação corretiva", escreveu Greer no comunicado.

No ano passado, o comércio entre os dois países foi de US$ 90 bilhões.