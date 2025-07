O POVO News: Direita racha com embate entre Eduardo e Tarcísio, Lula cresce em meio a tarifaço

Com apresentação do jornalista Filipe Pereira , o programa O POVO News discute, nesta terça-feira, 15, os impactos da decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , de taxar em 50% os produtos brasileiros. A medida gerou um racha público entre dois nomes centrais da direita para 2026: o deputado federal de licença, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A crise escancarou divergências internas no campo bolsonarista. Enquanto Eduardo adotou um tom brando em relação a Trump, Tarcísio classificou o tarifaço como “inaceitável” e pediu reação diplomática. A postura do governador foi vista como um movimento de diferenciação eleitoral, mirando o eleitorado mais moderado e o empresariado.

O programa analisa ao vivo os desdobramentos econômicos, políticos e eleitorais desse embate que marca uma nova fase do pós-bolsonarismo no Brasil. Para aprofundar a discussão, o programa recebe Ilana Martins Luz, doutora em Direito Penal pela USP e advogada criminal, Cícero Vital, advogado, mestre em Direito Constitucional e professor do IFCE e Fábio Reis Vianna, analista de política internacional, com foco nas relações Brasil-EUA.

Além do confronto dentro da direita, o programa também repercute o encontro do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) com empresários, em tentativa de amenizar os efeitos do tarifaço e reafirmar compromissos comerciais com os Estados Unidos.

A decisão do Conselho de Ética da Câmara, que suspendeu o mandato do deputado André Janones (Avante-MG) por 90 dias, com efeito imediato, após análise de conduta ética parlamentar.