Lula visita Cariri na sexta-feira

O desembarque será realizado no aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte. O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), também estará presente na visita. Outras autoridades políticas, como o governador Elmano de Freitas (PT) e os prefeitos de Barbalha e Crato, também devem participar da agenda. A visita do presidente é a segunda do ano ao Ceará.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As obras da Transnordestina possuem investimento de R$ 800 milhões e previsão de conclusão até o primeiro trimestre de 2027. A rede ferroviária liga o interior do Piauí até os portos do Pecém, no Ceará, e do Suape, no Pernambuco, com previsão de instalação de portos secos para facilitar o escoamento de mercadorias.