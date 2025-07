Eduardo Bolsonaro diz que deverá abrir mão do mandato de deputado para ficar nos EUA

O filho do ex-presidente gravou vídeos onde alega que as tarifas americanas foram resultado de seu lobby junto ao governo de Donald Trump

"O trabalho que estou fazendo aqui é mais importante do que o trabalho que eu poderia fazer no Brasil", disse o parlamentar ao Estadão.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que está nos Estados Unidos desde março, onde negociava punições a autoridades brasileiras por parte do governo Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 14, que não irá retornar ao Brasil, e que vai abrir mão do mandato de parlamentar.

Eduardo também disse lamentar ter de abrir mão do cargo, e disse que será preso se retornar ao Brasil. O filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou que não retornará ao país até que pelo menos o governo americano sancione o juiz do supremo Alexandre de Moraes.

“Muito provavelmente [vou abrir mão do mandato]. Eu não vejo a possibilidade de eu voltar, porque se eu voltar, eles chamam para me prender”, afirmou Eduardo.

O filho do presidente ainda afirmou que a prioridade dele não é agradar a opinião pública, mas fazer pressão contra Alexandre de Moraes.