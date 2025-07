Trump é vaiado na final da Copa do Mundo de Clubes; veja vídeo

TRUMP anunciou tarifas de 50% para produtos brasileiros / Crédito: JIM WATSON / AFP

A final da Copa do Mundo de Clubes, disputada no último domingo, 13, registrou mais do que uma vitória do Chelsea sobre o Paris Saint-Germain (PSG) por 3 a 0; Durante a partida, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi vaiado pelo público presente no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O mandatário norte-americano foi vaiado ao aparecer nos telões do estádio, pouco antes da execução do hino nacional dos Estados Unidos. As vaias se intensificaram durante a música, com parte do público gritando palavras de ordem e demonstrando insatisfação com o republicano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mesmo diante das reações negativas, Trump permaneceu no estádio e manteve a agenda oficial. Ao final da partida, ele chegou a participar da cerimônia de entrega das medalhas e da taça ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa, e posou para fotos com os jogadores do Chelsea. Trump chegou a ficar entre os jogadores campeões no momento em que a taça era erguida, gerando críticas, memes e até certo estranhamento por parte dos jogadores do Chelsea, no momento da celebração.

Veja vídeo do momento

Assista ao vídeo completo aqui.



Medidas econômicas de Trump afetam o Brasil O episódio ocorre em meio a uma série de decisões polêmicas do presidente. Uma das mais recentes foi a manutenção de uma tarifa de importação de 50% sobre produtos brasileiros, a maior entre os países notificados pelos americanos. A medida tem impacto direto nas exportações do Brasil e gerou críticas do setor agrícola e industrial brasileiro. A decisão foi anunciada na última quarta-feira, 9, em carta do republicano enviado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A tarifa entra em vigor em 1º de agosto. Na carta, o presidente americano justificou a taxação a uma relação que diz ser injusta com o país e à atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



No texto, Trump manifesta apoio a Bolsonaro, relembra a proximidade entre os dois e classifica o julgamento como “uma caça às bruxas”. Em resposta, Lula reafirmou a soberania brasileira, disse que o Brasil “não será tutelado” por quem quer que seja e que “ninguém está acima da lei”. "O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de estado é de competência apenas da Justiça Brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais", afirmou o presidente. “A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes”, acrescentou Lula, sem citar Trump.