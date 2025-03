Gleisi diz que Edinho Silva tem "todas as qualidades" para ser próximo presidente do PT

Hoffmann negou ser contra o nome de Edinho para o comando do PT. A eleição interna do PT está marcada para o dia 6 de julho e deve definir o presidente que estará à frente da sigla na próxima eleição presidencial. Edinho é tido como favorito de caciques do partido.

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), afirmou que o ex-prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva (PT), tem "todas as qualidades" para ser o próximo presidente do Partido dos Trabalhadores, assim como outros filiados. "Temos que definir qual linha o PT vai atuar. A prioridade é a reeleição de Lula", disse a ministra.

A declaração de Gleisi foi dada em entrevista ao senador Jorge Kajuru (PSB-GO) no programa PodK Liberados, exibida na noite do domingo, 16, pela RedeTV!.

A crise no partido se instaurou após jantar na casa de Gleisi com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em que um grupo de dirigentes do PT, ligados à corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), disse ao presidente que a candidatura de Edinho sofria resistência. O caso aconteceu na última quinta-feira, 6.

O presidente Lula, a atual ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann e Edinho Silva fazem parte da CNB. Apesar de ser o preferido de Lula para comandar o Partido dos Trabalhadores, Edinho não tem sido bem aceito em todos os campos do partido.

O senador Humberto Costa (PT-PE), que assumiu a presidência do PT como interino no lugar de Gleisi Hoffmann, é o mais cotado para enfrentar o ex-prefeito.