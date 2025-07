O POVO News: Moraes é alvo dos EUA; Pesquisa Lula x Bolsonaro, PF mira deputado cearense

O programa começa com a repercussão sobre o caso do deputado federal Júnior Mano (PSB) que foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) nesta terça. Batizada de "Underhand", a ação da PF é uma iniciativa contra desvio de recursos públicos e cumpre 15 mandados de busca e apreensão nos municípios de Fortaleza, Nova Russas, Eusébio, Canindé e Baixio, e em Brasília/Distrito Federal. Houve o bloqueio de R$ 54,6 milhões das contas dos investigados.

Com apresentação de Filipe Pereira , o O POVO News desta terça-feira, 8, traz os principais acontecimentos da política nacional, repercussões internacionais e fatos que movimentam o debate público.

O parlamentar vem sendo investigado por suposta compra de votos no Ceará — esquema de lavagem de dinheiro de emendas parlamentares nas eleições de 51 municípios em outubro de 2024.

Nesta operação, são investigados crimes de organização criminosa, captação ilícita de sufrágio, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica com fim eleitoral. Mano nega qualquer envolvimento com as práticas citadas.

Para analisar o assunto, o programa conta com a participação do advogado, especialista em Direito Eleitoral e Administrativo, Alexandre Rollo.