Pesquisa AtlasIntel: Bolsonaro 46%, Lula 44,4% e Ciro 4,5%

Pesquisa AtlasIntel sobre a eleição presidencial mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto, contra 44,4% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no cenário em que os candidatos fossem os mesmos de 2022. O cenário hoje não é possível porque Bolsonaro está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ainda neste cenário, Ciro Gomes (PDT) aparece com 4,5% das intenções de voto. Simone Tebet (MDB), hoje ministra do Planejamento de Lula e que ficou na frente de Ciro em 2022, tem 1,5%. Menções a outros candidatos que concorreram naquela eleição somam 1,6%.

Eleição com os mesmos candidatos de 2022

Bolsonaro: 46%

Lula: 44,4%

Ciro Gomes: 4,5%

Branco/nulo: 1,8%

Simone Tebet: 1,5%

Outro candidato de 2022: 1,6%

Não sei: 0,2%

Possibilidades para 2026

Foram feitas tamném simulações para a eleição presidencial do próximo ano apenas com candidatos aptos a concorrer. Em diferentes cenários de primeiro turno, Lula lidera confortavelmente. Contra Tarcísio de Freitas, Lula lidera com 44,6% das intenções. O governador de São Paulo aparece com 34%.

Quando Lula se depara contra Michelle Bolsonaro (PL), ele tem 45%, enquanto a ex-primeira-dama fica com 30,4%.

No cenário sem Lula e com Fernando Haddad (PT) candidato governista, há disputa acirrada. Tarcísio aparece com 34% e Haddad, 33,3%.