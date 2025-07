Vereador acusado de torturar a ex volta ao cargo em Várzea Alegre; vítima pede 'justiça'

Vereador Maiko do Chapéu (MDB) foi denunciado pelo MPCE por tortura e agressão no contexto da violência doméstica / Crédito: Divulgação / Redes sociais

O vereador Maiko de Morais (MDB), conhecido como Maiko do Chapéu, réu pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal grave, tortura e ameaça contra a ex-companheira, Suânia Dias, reassumiu mandato na Câmara de Várzea Alegre, município distante 446,48 km de Fortaleza, após afastamento de 60 dias imposto pela Comissão de Ética do Legislativo municipal. Suânia pediu “justiça”, após o retorno. À rádio O POVO CBN Cariri, a mulher, que é fisioterapeuta, desabafou: “Quando foram tomadas as providências judiciais, nada aconteceu. Apenas houve um afastamento de 60 dias na Câmara Municipal. Causa hoje uma revolta”, declarou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ela continuou: “Porque a vida segue, como se nada tivesse acontecido. E eu não acho justo. Por isso, o meu clamor hoje, é por justiça. Grito, realmente, eu grito por justiça”. Suânia relembra o episódio e diz ter ficado mal. "Foram consequências físicas, psicológicas e emocionais", relata. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO “A sensação que a gente tem, como mulher quando passa por isso, o sentimento na gente é de vergonha, é de culpa. Eu escutei muito, ‘Suânia não se culpe’, 'Suânia não se envergonhe', 'você é a vítima'”, relata. A presidente da Câmara de Várzea Alegre, vereadora Menésia Simião (PT), esclareceu por meio de nota enviada ao O POVO que o retorno do parlamentar “se deu em razão do término da punição aplicada pela Comissão de Ética” da Casa. “Destacamos que a Câmara Municipal apurou a infração pelo fato do parlamentar ter maculado a imagem do Poder Legislativo. Os eventuais crimes praticados contra a ex-companheira são de competência do Poder Judiciário, a quem cabe processar e julgar”, disse Menésia.

A presidente ressaltou, ainda, que provocou a Comissão de Ética para realizar uma “abertura da apuração de infração ético-disciplinar pelo parlamentar”. Ela destaca também que a Câmara Municipal de Várzea Alegre "repudia toda e qualquer forma de violência, especialmente contra a mulher”. O POVO tentou contato com Maiko do Chapéu, por meio de sua assessoria e também pelo número telefônico disponibilizado em seu perfil no site da Câmara Municipal, mas não obteve resposta até o momento da publicação da matéria. Caso haja retorno, o texto será atualizado. Denúncia do MPCE Em fevereiro deste ano, Maiko foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por ameaças e torturas realizadas contra a sua ex-companheira. O laudo pericial feito pela vítima apontou hematomas, queimadura de primeiro grau, arranhões e inchaço na cabeça.

Maiko foi denunciado por lesão corporal no contexto de violência. O vereador teve um relacionamento com a vítima por dez meses. As agressões teriam acontecido quando o casal já estava separado. Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta Suânia Dias teria sofrido violência doméstica. Segundo ela, no dia 17 do mesmo mês, quando já haviam terminado o relacionamento, Maiko teria pedido a ela para mostrar o diploma de vereador. A fisioterapeuta o recebeu em casa para comemorar o cargo no Parlamento municipal. De acordo com vídeo publicado por Suânia nas redes sociais, em que desabafa sobre o ocorrido, eele pediu que não contasse a ninguém sobre o encontro.

Suânia relata ter tomado “doses” de uma bebida e que na segunda “apagou”. Quando acordou, viu que Maiko estaria mexendo no seu celular e a acusando de coisas que “não tinha nexo”. Ele atirou o celular no chão, quando ela tentou pegar o aparelho, foi atingida por um soco. “Foi quando começou a tortura”, ela relembrou na publicação feita no seu perfil do Instagram. “Foram horas de tortura”. “Minha roupa rasgada, faca nas minhas partes íntimas, socos e enforcamento. Já que eu não ia ser dele, eu não ia ser de mais ninguém. E ele dizia que ali ia tirar a minha vida e, logo após, ia tirar a vida dele”, detalha.