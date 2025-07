AO VIVO: Crise do IOF: lulistas apostam no mote ricos x pobres, Hugo Motta vira alvo e reage

O aumento do IOF é, agora, uma disputa entre o Planalto e o Congresso no Supremo Tribunal Federal

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 3, repercute a crise política desencadeada pelo decreto que previa o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), agora uma disputa no Supremo Tribunal Federal (STF) entre o Planalto e o Congresso.

Como enfrentamento ao posicionamento do Congresso e em concordância com os discursos de Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, governistas têm inundado suas redes sociais com o discurso da luta entre pessoas pobres e ricas.