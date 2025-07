Cuscuz pode virar patrimônio do Ceará e ter dia estadual em 19 de março; entenda

Projeto visa reconhecer o Cuscuz como Patrimônio Gastronômico, Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Ceará, em razão de sua relevância histórica, cultural e afetiva para o povo cearense / Crédito: Camila de Almeida em 7/7/2015

O Projeto de Lei 575/25, de autoria da deputada estadual Jô Farias (PT), prevê o reconhecimento do cuscuz como Patrimônio Gastronômico, Histórico, Cultural e Imaterial do Ceará. Além disso, estabelece a criação do Dia Estadual do Cuscuz, a ser celebrado em 19 de março, caso a proposta seja aprovada. Entre as justificativas apresentadas no texto, a parlamentar argumenta que a especiaria é "símbolo de identidade, resistência e criatividade culinária do povo nordestino. Mais do que um alimento, ele representa um traço profundo da cultura popular, sendo parte do cotidiano, da memória afetiva e das celebrações familiares e comunitárias”.

O projeto começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), nesta semana, e deve ser analisado pelas comissões temáticas do Legislativo, que darão seus respectivos pareceres, antes da matéria poder seguir para o Plenário.

Por que 19 de março? O dia 19 de março é celebrado como o Dia de São José, padroeiro do Ceará. A data tem forte ligação com a religiosidade e a cultura popular nordestina, marcando o período em que se pede e agradece pelas chuvas, fundamentais para a agricultura no sertão. Nesse contexto, o cuscuz, alimento tradicional associado às colheitas e ao sustento familiar, ganha em simbolismo. A proposta justifica que o prato "já é reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade" pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e que apesar de não haver data oficial, há um "consenso geral de que o dia nacional do Cuscuz é o dia 19 de março, dia de São José, padroeiro do Ceará e símbolo de esperança para o povo sertanejo". "Trata-se de uma proposta que valoriza e preserva uma das mais importantes tradições alimentares do povo cearense. Presente na mesa de milhares de lares, o cuscuz, preparado geralmente com flocos de milho, é símbolo de identidade, resistência e criatividade culinária do povo nordestino. (...) Ao reconhecer o cuscuz como patrimônio imaterial, o Estado do Ceará se junta a um movimento de valorização da cultura alimentar regional, fortalecendo os laços com a ancestralidade e com os modos de fazer tradicionais".