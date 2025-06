Ex-ministro Aldo Rebelo diz que Bolsonaro é alvo do mesmo processo que afastou Lula em 2018

Aldo Rebelo em entrevista no O POVO News nesta sexta-feira, 27 / Crédito: O POVO News

O ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo (MDB), que protagonizou embate com o ministro Alexandre de Moraes no início de junho, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é “vítima do mesmo processo que levou ao afastamento do presidente Lula” da eleição presidencial de 2018. Em entrevista ao O POVO News na sexta-feira, 27, Rebelo também mencionou a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), afastada do cargo por meio de processo de impeachment relacionado ao caso das “pedaladas fiscais”.

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Ex-deputado federal pelo PCdoB, Rebelo integrou os governos Lula e Dilma, tendo ocupado os cargos de ministro da Defesa (2015–2016), da Ciência, Tecnologia e Inovação (2015), do Esporte (2011–2015), e da Coordenação Política e Assuntos Institucionais (2004–2005). Também foi presidente da Câmara dos Deputados entre 2005 e 2007. Na Prefeitura de São Paulo durante a gestão de Ricardo Nunes (MDB) em 2024, foi secretário municipal de Relações Internacionais.

"Recorrer ao Supremo não vai ter boas consequências" Também nesta sexta-feira, 27, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou aguardar uma decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre judicializar ou não a derrubada, pelo Congresso Nacional, do decreto que aumentava as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A decisão representa uma derrota para o Executivo, que contava com a medida para equilibrar as contas públicas e aumentar a arrecadação.

Aldo Rebelo, no entanto, discorda da iniciativa. Para ele, acionar o Supremo Tribunal Federal (STF), independentemente do resultado, trará consequências negativas para o governo.