Ameaça de prisão feita por Moraes a Aldo Rebelo foi exagerada, avaliam juristas

O episódio ocorreu nesta sexta-feira, 23, durante o depoimento de Rebelo como testemunha de defesa do almirante Garnier, réu em ação penal sobre tentativa de golpe de Estado.

Embora o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, tenha ultrapassado os limites previstos para uma testemunha ao manifestar opiniões pessoais sobre a fala do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, a reação do ministro Alexandre de Moraes foi desproporcional . É o que diz o advogado criminalista e professor de Direito, Nestor Santiago.

Rebelo tinha dito que a frase do ex-comandante Almir Garnier - sobre "deixar à disposição" do ex-presidente Jair Bolsonaro as tropas em caso de uma tentativa de golpe - "não pode ser tomada literalmente".



Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o repreendeu, pedindo que Rebelo se ativesse aos fatos. "A minha apreciação da língua portuguesa é minha e não admito censura", retrucou Rebelo. O ministro, então, ameaçou prender Rebelo.