'A classe política de Juazeiro é mesquinha': Glêdson desabafa após vitória na Justiça

O prefeito de Juazeiro do Norte Glêdson Bezerra (Podemos), em conversa com a rádio O POVO CBN Cariri, afirmou que já esperava a vitória na Justiça. Durante o bate-papo com o jornalista Luciano Cesário, Bezerra fez duras críticas aos opositores. Nesta sexta-feira, 27, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) rejeitou, por unanimidade, a ação de investigação eleitoral (AIJE) que pretendia cassar o mandato de Glêdson e do vice-prefeito, Tarso Magno (PP). A tese de abuso de poder político e econômico foi julgada improcedente pelos sete desembargadores da corte.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Sinceramente falando, eu tenho dito que confio na Justiça do nosso país. Eu preciso acreditar sempre, eu tenho que acreditar. Por que eu estava tão confiante? Porque eu concedi inúmeras entrevistas em que eu falava para vocês da imprensa que eu ainda não tinha concedido as progressões dos professores, porque Juazeiro do Norte, quando eu recebi, estava com 60% de sua folha (comprometida para pagar pessoal). Eu trabalhei muito para que a gente baixasse esse percentual dentro da casa que era exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, abaixo dos 51,3%, que é o que chamamos de limite prudencial. Passei os três anos do meu governo com 53% e nós fechamos o ano de 2024, mesmo no ano de eleição, em que os prefeitos muitas vezes se sentem tentados a fazerem novas nomeações, a empregarem mais pessoas, mas nós fechamos o ano 2024, pela primeira vez em 12 anos, com 48,8%", explicou o prefeito. LEIA TAMBÉM | Juazeiro: Infraestrutura e controle de gastos são alvos do 2º mandato do 1º prefeito reeleito Glêdson continuou explicando que apenas quando o Município ficou abaixo do limite prudencial é que foram concedidas as progressões. "Eu não fiz favor, eu fui obrigado por lei a conceder as progressões dos professores e assim a gente fez. Então, eu tinha certeza de que o direito era bom, era a nosso favor. E por conta disso, sim, hoje eu fico muito feliz em saber que foi feito justiça e que a vontade do povo foi respeitada", pontuou.

Desabafo com a classe política de Juazeiro Questionado se a expectativa do julgamento teria afetado a estabilidade da gestão, Glêdson Bezerra desabafou. "Olha, nesse momento eu preciso ter muito equilíbrio na fala, mas eu sou um ser humano como qualquer outro e, eu posso te dizer que, infelizmente, Juazeiro tem avançado em muitos aspectos e o que nós temos de pior é a nossa classe política. Ainda vai demorar pra gente ter uma classe política à altura do que essa cidade merece, porque é lógico que isso bagunça o nosso psicológico, isso bagunça o psicológico da nossa equipe", protestou. Ele afirmou que, diante de ameaça de cassação como essa, a equipe não pode focar 100% na execução do trabalho. "A nossa equipe muitas vezes, em vez de estar ali preocupada em oferecer somente a política pública, que nós somos pagos para isso, esse é o nosso dever, mas a equipe tá lá com a cabeça a mil, com essa possibilidade de cassação a todo instante. Isso bagunça o emocional da equipe. Eu preciso estar todo o tempo conversando com nossa equipe, mostrando para eles o que nós temos de missão, que nós não podemos nos deixar quedar diante dessas adversidades", explicou.

"A classe política de Juazeiro é mesquinha" Em tom de desabafo, Glêdson prosseguiu criticando a "classe política" do Município. "Infelizmente, a classe política de Juazeiro é mesquinha, em grande parte. Lógico que tem bons nomes, tá?", afirmou. Segundo ele, principalmente durante a campanha eleitoral que o reelegeu, houve perseguições no Município, demissões e restrições à liberdade de expressão. "Mas aí meus adversários, que fizeram uma campanha política que todo mundo viu, porque o que eu estou falando não é novidade para ninguém, todo mundo viu. Delegada da Polícia Federal foi afastada. E por que que ela foi afastada? Porque a Polícia Federal flagrou e lacrou posto de combustível que tava distribuindo gasolina e a granel, literalmente a granel, em tubos, em tonéis. A Polícia Federal fechou uma clínica que tava distribuindo óculos, consultas, exames em troca de voto. Não sou eu quem tá falando, é a Polícia Federal que, na campanha, flagrou", advertiu.

O prefeito continuou. "Radialistas tiveram que sair dos seus postos de trabalho depois de 25 anos. Por quê? Porque ousaram criticar meus adversários, ousaram manifestar algum tipo de elogio a mim. Comerciantes industriais, tá aí para quem quiser conversar, foram proibidos de me receber para poder eu levar minha mensagem na campanha, mas levava o adversário. Por quê? Porque sofriam perseguições da máquina industrial", completou. Glêdson afirmou ter denunciado tudo ao Ministério Público e que, com o volume que houve na campanha adversária, é "ridículo" que logo ele seja acusado de abuso de poder. "Me desculpe, estou emocionado, mas sinceramente é ridículo o que acontece na cidade de Juazeiro do Norte", disse. Apelação ao TSE? O prefeito de Juazeiro afirmou que, mesmo a ação já tendo sido rejeitada em duas instâncias, não tem dúvida de que seus adversários irão apresentar novo recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).