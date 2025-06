Bolsonaro comenta julgamento no STF: 'o que vier a acontecer, suportaremos'

Ex-presidente é alvo de investigação no STF por trama golpista / Crédito: Samuel Setubal

Jair Bolsonaro (PL) participou de eventos políticos em Belo Horizonte (MG) nesta quinta-feira, 26. No diretório do PL no Estado, o ex-presidente citou os processos que enfrenta e afirmou que "teremos um julgamento político pela frente". "Acredito em Deus, o que vier a acontecer... Nós suportaremos", acrescentou. O ex-presidente é réu em processo por tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro terminou afirmando que "estamos juntos em 2026", dando a entender que participará da corrida eleitoral, e convidando os presentes para o ato que participará na Avenida Paulista no próximo domingo, 28. O político, no entanto, está inelegível até 2030 por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Apesar de estar com problemas estomacais e soluço persistente, o ex-presidente optou por manter viagem para Minas Gerais nesta quinta-feira, 26, e por reafirmar presença no ato evangélico no domingo. A agenda o coloca em exposição como possível candidato da Direita, enquanto o político atrasa o apoio para um nome viável e dá oportunidades para que Bolsonaro conteste as acusações e processos que enfrenta.