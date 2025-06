Bolsonaro viaja para MG mesmo com crise de soluço

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em Belo Horizonte, Bolsonaro se encontra com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), com o deputado estadual mineiro Bruno Engler (PL), com o senador Cleitinho (Republicanos-MG) e outros aliados. O ex-presidente deve participar de três eventos na cidade e ainda integrar um ato evangélico na Avenida Paulista em 29 de junho, apesar da recomendação médica de descanso.

Problemas médicos prejudicam compromissos de Bolsonaro

Depois de passar mal, Bolsonaro cancelou sua agenda em Goiânia (GO) e retornou para Brasília no dia 20 de junho. Na data, o presidente tinha participado de um churrasco em um frigorífico local.

Na véspera, o político tinha recebido uma homenagem na Câmara de Aparecida de Goiânia e enfrentou desconfortos estomacais durante a ocasião. "Eu vomito 10 vezes por dia, talvez. Talvez a décima primeira daqui a pouco aí", afirmou.