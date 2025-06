Congresso susta alta do IOF e derruba decreto pela 1ª vez em 33 anos

NA Câmara, foram 383 votos a favor da derrubada e apenas 98 votos contrários / Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Deputados e senadores - inclusive da base do governo - aprovaram ontem o projeto de decreto legislativo que susta os efeitos do novo decreto do governo Lula sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A matéria vai à promulgação. A derrota governista foi impactante não só no placar, que teve 383 votos favoráveis na Câmara e uma votação simbólica no Senado em que apenas o PT votou contra.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Esta foi a primeira vez em 33 anos em que o Parlamento brasileiro derruba um decreto presidencial. O último foi em 1992, durante o governo Collor e seis meses antes da Câmara abrir processo de impeachment contra o ex-presidente. Entenda o desenrolar da crise A crise começou quando o Ministério da Fazenda editou um decreto assinado pelo presidente Lula. O texto previa o aumento do IOF como uma das principais frentes para cumprir a meta fiscal do orçamento de 2025. Diante da rejeição, o governo recuou em alguns pontos e apresentou outras medidas, como aumento na taxação das apostas eletrônicas (bets), de 12% para 18%; das fintechs, de 9% para 15% a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), igualando-se aos bancos tradicionais; e a taxação das Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), títulos que atualmente são isentos de Imposto de Renda. O Congresso reagiu e se reuniu com o Governo Federal. O encontro, segundo o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi histórico, mas, mesmo assim, o decreto foi derrubado.

"Pessoalmente, eu acho essa votação bastante traumática. Vossa excelência acompanhou que fizemos uma reunião de 6 horas, onde todos saímos todos bastante empolgados com o nível da reunião e o governo, conforme combinado, retirou o decreto anterior e fez um decreto muito mais suave do que o primeiro, numa demonstração de que o governo não estava em posição de intransigência." Ele seguiu. "Não quero entrar no mérito de como isso foi decidido, mas foi decidido às 23h30 - meia-noite, quando o presidente da Câmara anunciou que ia pautar hoje (ontem) numa sessão virtual, pautado sem maiores discussões. E o decreto do presidente da república visa fazer justiça tributária. [...] Mas a vida não pára aqui hoje." Foi de supetão, sem que Governo Federal e oposição soubessem, o presidente da Câmara, Hugo Motta, pautou o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que suspende os efeitos do decreto presidencial, assinado por Lula, que aumentava o IOF. "Nem nós sabíamos", disse o deputado Tenente Coronel Zucco (PL) autor do PDL.