O POVO News: Guerra Israel x Irã: últimas notícias e entrevista exclusiva com Thiago Ávila

O ativista Thiago Ávila foi detido pelo Exército israelense após tentar chegar de barco na Faixa de Gaza. Ele é o entrevistado desta sexta-feira, 20, no O POVO News

Com apresentação de Filipe Pereira , o programa O POVO News traz nesta sexta-feira, 20, os principais destaques da política nacional e internacional. O programa recebe o ativista Thiago Ávila , que detalha como foi a interceptação da embarcação Flotilha da Liberdade por forças militares de Israel em águas internacionais.

Com o conflito entre os países e Gaza, o presidente da Rússia, Vladimir Putin afirmou estar preocupado que o mundo esteja caminhando para a 3ª Guerra Mundial.

O Exército israelense anunciou, nesta sexta-feira, que bombardeou lançadores de mísseis no sudoeste do Irã em uma série de novos ataques contra a República Islâmica . Já os serviços de primeiros socorros de Israel informaram que duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, após os disparos de mísseis iranianos em Israel , uma semana depois do início da guerra entre ambos os países.

Ávila comenta o que aconteceu durante o cerco, os objetivos da missão e as consequências políticas desse episódio.

A informação foi confirmada por meio de comunicado publicado nas redes sociais do prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), cidade onde Bolsonaro tinha participação prevista.

A programação também inclui atualizações sobre a saúde do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que cancelou a agenda oficial que teria em Goiás nesta sexta-feira, 20, após passar mal durante um evento em Goiânia, capital do Estado.

“É preocupante. Estou falando sem ironia, sem brincadeiras. Claro que há muito potencial de conflito, ele está crescendo, e está bem diante de nossos olhos —e nos afeta diretamente”, disse Putin em fórum econômico em São Petesburgo, cidade no litoral da Rússia.

Também no O POVO News, o ex-ministro e ex-presidenciável, Ciro Gomes (PDT), filiado ao partido há cerca de dez anos, vem dialogando com o PSDB, que demonstra interesse no seu regresso.

A programação ainda expõe as consequências das fortes chuvas que atingem parte do Rio Grande do Sul desde o último fim de semana. O temporal causou ao menos duas mortes e deixou uma pessoa desaparecida.