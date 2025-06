Fim dos ataques de Israel ao Irã são condição para retomada da diplomacia, diz Araghchi

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, afirmou nesta sexta-feira, 20, que o país está "pronto para considerar a diplomacia" novamente, desde que cessem os ataques israelenses ao território iraniano. A declaração foi dada após reunião com representantes da Alemanha, França e Reino Unido em Genebra. Segundo ele, os diálogos ocorreram em um clima "respeitoso e sério".

Araghchi ressaltou que o Irã "não abandonou" a mesa de negociações e reiterou o compromisso com a "continuidade do diálogo com os três países europeus e com a União Europeia (UE) e estamos prontos para um novo encontro em um futuro próximo".