‘Abin paralela’: áudio revela reunião entre Bolsonaro e Ramagem para blindar Flávio, diz PF

Flávio é o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro / Crédito: Wilson Dias/EBC

A Polícia Federal identificou uma gravação clandestina de uma reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que revela discussões sobre um plano para blindar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em investigações relacionadas ao caso das “rachadinhas”. A informação é do jornal O Globo. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto em 25 de agosto de 2020, e teve como pauta supostas irregularidades cometidas por auditores da Receita Federal na produção de um Relatório de Inteligência Fiscal (RIF). Esse relatório deu origem a um inquérito que teve Flávio como um dos alvos, embora ele não tenha sido indiciado no caso. A investigação foi posteriormente anulada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2021, por vícios processuais.

"Igualmente, em relação às investigações relacionadas ao senador Flávio Bolsonaro, a autoridade policial trouxe informações a respeito do uso da estrutura da ABIN para monitoramento dos auditores da Receita Federal do Brasil, responsáveis pelo RIF – relatório de inteligência fiscal – que deu origem à investigação que apurava o desvio de parte dos salários dos funcionários da ALERJ ('caso da rachadinha'), com o objetivo, inclusive, de 'encontrar podres' sobre os mencionados auditores", diz trecho de despacho do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Indiciamento Ramagem e Bolsonaro foram indiciados pela PF nesta terça-feira, 17. Ambos já haviam negado anteriormente a existência de uma estrutura paralela de espionagem dentro da Abin. Nas redes sociais, Ramagem manifestou-se dizendo que o áudio apenas reforça que não houve interferência no processo contra Flávio e que tudo foi resolvido judicialmente. Ele também criticou a condução da investigação e tentou desviar o foco da ferramenta FirstMile, usada na espionagem e adquirida legalmente, segundo ele, com aval da Advocacia-Geral da União (AGU).

"A PF quer, mas não há como vincular o uso da ferramenta pela direção-geral da Abin", afirmou Ramagem, acrescentando que sua gestão foi a única a implementar controles internos e denunciar possíveis irregularidades à corregedoria. A Abin, por sua vez, afirmou estar “à disposição das autoridades” e destacou que os fatos investigados ocorreram em “gestões passadas”. Uso de ferramenta secreta pela Abin A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) utilizou, entre 2019 e 2021, um sistema secreto para rastrear a localização de celulares em tempo real, sem necessidade de ordem judicial. A prática ocorreu durante o governo Jair Bolsonaro.