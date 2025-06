Ex-ministro de Bolsonaro suspeito de obstrução a julgamento por golpismo é libertado

Um ex-ministro de Jair Bolsonaro detido na sexta-feira (13) por suspeita de obstrução do julgamento do ex-presidente por uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022 foi libertado algumas horas depois por decisão da Justiça.

Gilson Machado, ex-titular do Ministério do Turismo, é acusado de tentar ajudar na fuga do país do tenente-coronel Mauro Cid,ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que colabora como delator junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) e é coacusado no julgamento pela trama golpista.