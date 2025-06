O POVO News: Tudo sobre a guerra Israel e Irã ; TV iraniana é atacada; Khamnenei alvo

Programa desta segunda-feira, 16, destaca as atualizações sobre conflito entre Israel e Irã

A programação destaca as atualizações e análises em relação aos ataques entre Israel e Irã, iniciados nesta sexta-feira, 13, mas que são os episódios mais recentes de uma antiga rivalidade entre os dois países.

Com apresentação de Filipe Pereira , o programa O POVO News traz nesta segunda-feira, 16, os principais destaques da política nacional e internacional. A transmissão começa às 18h, com entrevistas e informações atualizadas de João Paulo Biage, diretamente de Brasília.

O POVO News também acompanha a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Canadá, onde ele participa de eventos multilaterais e fará um discurso centrado na defesa da paz no Oriente Médio.

O analista de política internacional Luiz Philipe Ferreira é o primeiro entrevistado do programa e analisa o conflito entre os dois países, que protagonizam há anos uma disputa sangrenta que virou uma das principais fontes de instabilidade no Oriente Médio e cuja intensidade varia de acordo com o momento geopolítico.

Em boletim especial direto de Israel, o programa ouve Ilan Ejzykowicz, guia turístico brasileiro residente em Holon, cidade próxima à capital Tel Aviv, que relata os impactos dos ataques e o clima de tensão no cotidiano local.

Assista ao programa clicando aqui ou no player abaixo: