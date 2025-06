Quem está na comitiva de prefeitos que já conseguiu deixar Israel

A operação de travessia durou cerca de 1h40, e agora os prefeitos e demais gestores do grupo seguem por terra para a Arábia Saudita, onde o espaço aéreo está aberto. Lá, a comitiva deve embarcar em um avião particular e retornar ao Brasil.

Uma comitiva de doze gestores municipais brasileiros que estava em Israel quando o país iniciou os ataques contra o Irã conseguiu cruzar a fronteira por via terrestre nesta segunda-feira, 16. Eles já se encontram no território da Jordânia, onde foram recebidos pela embaixada brasileira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O deputado federal Emerson Lucena (Progressistas), pai do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), que integra a comitiva em Israel afirmou em suas redes sociais por volta das 14h desta segunda-feira, 16, que está a caminho do sul da Jordânia, na fronteira com a Arábia Saudita, onde deve se encontrar com o grupo de brasileiros e organizar o retorno ao Brasil por via aérea.

Além de Cícero Lucena, integram a comitiva: Cláudia da Silva Lira (Vice-prefeita de Goiânia - GO); Álvaro Damião Vieira da Paz (Prefeito de Belo Horizonte - MG); Márcio Lobato Rodrigues (Secretário de Segurança Pública de Belo Horizonte); Francisco Vagner Gutemberg de Araújo (Secretário de Planejamento de Natal - RN); Davi de Mattos Carreiro (Chefe executivo do CIVITAS-RJ); Flavio Guimarães Bittencourt do Valle (Vereador do Rio de Janeiro - RJ); Gilson Chagas e Silva Filho (Secretário de Segurança Pública de Niterói - RJ); Welberth Porto de Rezende (Prefeito de Macaé - RJ); Johnny Maycon (Prefeito de Nova Friburgo - RJ); Francisco Nélio Aguiar da Silva (Presidente da FAMEP, ex-prefeito de Santarém - PA; Janete Aparecida Silva Oliveira (Vice-prefeita de Divinópolis - MG).

Todos os gestores integravam a comitiva de prefeitos brasileiros viajou a Israel no dia 8 de junho, a convite do governo local, para um evento de inovação em segurança pública e precisou se abrigar em bunkers devido aos ataques israelenses contra o Irã. A ação militar começou na noite de quinta-feira, 12 (horário do Brasil), e continuou nesta sexta-feira, 13.

Resgate dos brasileiros em Israel