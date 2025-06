PSDB e Podemos encerram negociações de fusão após impasse sobre comando do novo partido

O ponto central do desacordo era o modelo de comando da nova sigla. O Podemos queria que a presidente nacional Renata Abreu assumisse o comando do partido pelos primeiros quatro anos.

Já o PSDB propôs um sistema alternado, com rodízio semestral, depois anual, entre as duas legendas.

As negociações foram interrompidas oficialmente após reunião entre Renata Abreu e dirigentes como Marconi Perillo e Aécio Neves. Houve resistência de ambos os lados: o Podemos, por querer manter sua cúpula; o PSDB, pela intenção fde preservar autonomia.



Em números, os partidos têm bancadas similares no Congresso. No momento, o PSDB conta com 13 deputados e 3 senadores, enquanto o Podemos possui 15 deputados e 4 senadores. Essa proximidade ampliava as ambições de ambos, mas também intensificou o atrito pela liderança.



A fusão foi vista inicialmente como resposta à perda de representatividade do PSDB. A sigla, que já foi protagonista da política nacional, registra hoje uma bancada reduzida e a saída recente de governadores como Eduardo Leite (RS) e Raquel Lyra (PE).



Nos primeiros dias de junho, o PSDB chegou a aprovar em convenção nacional o início do processo de incorporação do Podemos, num movimento no qual esperava somar cerca de 28 deputados e 7 senadores, o que auxiliaria no cumprimento da cláusula de barreira e na manutenção de tempo de TV e fundo partidário.