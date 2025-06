O POVO News: Irã ataca Israel, Gilson Machado é preso, PF localiza Zambelli na Itália

Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa O POVO News realiza sua 593ª edição na noite desta quarta-feira, 4. A transmissão ao vivo, às 18 horas, traz uma análise aprofundada dos principais temas que movimentam o cenário político e jurídico do país.

O destaque da edição é a prisão do ex-ministro do Turismo do governo de Jair Bolsonaro, Gilson Machado. Suspeito de participar de suposta tentativa de emissão de um passaporte português para que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, deixasse o Brasil, Machado foi detido no Recife (PE) pela Polícia Federal (PF), por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).