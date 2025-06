Contra-ataque do Irã contra Israel com mísseis balísticos atinge arredores de Tel-Aviv

As Forças Armadas do Irã retaliaram na tarde desta sexta-feira, 13, os bombardeios israelenses contra seu programa nuclear com a disparada de centenas de mísseis balísticos contra Israel.

Ao menos alguns desses mísseis foram interceptados pelo sistema de defesa aérea israelense e ao menos um deles foi destruído enquanto sobrevoava a cidade sagrada de Jerusalém. Outros, no entanto, chegaram a atingir os arredores de Tel-Aviv.