Mauro Cid apresenta '10ª versão' e muda relato 'a cada dia', diz advogado de Garnier

O ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier , não pode ser condenado do ponto de vista jurídico, segundo o advogado dele, o ex-senador e promotor Demóstenes Torres . A defesa aponta que as acusações contra o militar não se sustentam legalmente e afirma apostar em um julgamento técnico e imparcial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As acusações contra o ex-comandante surgiram após delação do ex-ajudante de ordens do governo Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, que foi interrogado ao lado de outros sete réus no inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado.

Em entrevista ao O POVO News, Demóstenes afirmou que Mauro Cid apresentou diferentes versões para os fatos e, por isso, a fala do o ex-ajudante de ordens não seria credível.

"Mauro Cid apresenta a décima versão. Isso em qualquer outro processo, essa delação já teria caído. Por muito menos as delações da Lava Jato caíram. Mauro Cid não tem consistência", afirmou o advogado.

Não é a primeira vez que o advogado questiona a credibilidade do tenente-coronel. Na segunda-feira, 9, durante interrogatório no Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado questionou a ausência do nome de Garnier nos primeiros depoimentos do ex-ajudante de ordens.