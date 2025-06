Bolsonaro perde papéis com instruções da defesa antes de depor

Ex-presidente Jair Bolsonaro em sessão do Supremo para depoimento dos réus / Crédito: EVARISTO SA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prestou depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde desta segunda-feira, 10, no inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Logo no início, um episódio inusitado chamou atenção: Bolsonaro percebeu que havia perdido as folhas com as orientações preparadas pela defesa. "Se não estiver no carro, eu tô lascado", ele comentou. Minutos depois, veio o alívio: os papéis, cerca de dez páginas com sugestões de respostas, foram encontrados.

Durante o interrogatório, Bolsonaro apareceu com um exemplar da Constituição Federal nas mãos. A oitiva ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes negar pedido da defesa de Bolsonaro para que ele exibisse vídeos durante o interrogatório. A justificativa era de que os trechos audiovisuais dariam contexto às declarações do ex-presidente, mas Moraes considerou que esse tipo de recurso deveria ser apresentado em fase posterior do processo. LEIA TAMBÉM | Bolsonaro se desculpa com Moraes por alegações de fraude nas urnas: 'Desabafo'

O inquérito apura a organização e articulação de um plano para deslegitimar o sistema eleitoral, fomentar a desconfiança nas urnas eletrônicas e manter o ex-presidente no poder, mesmo após a derrota nas urnas. Além das perguntas relacionadas à chamada “minuta do golpe”, Bolsonaro também foi questionado sobre reuniões com militares e ministros em que, segundo delações e investigações, teriam sido discutidas estratégias para não reconhecer o resultado das eleições. As respostas seguiram um padrão cauteloso, com apoio direto das anotações feitas por seus advogados.

Almir Garnier, Heleno e Anderson Torres também depõem ao STF Além de Bolsonaro, outros nomes importantes ligados ao antigo governo prestaram depoimento ao STF nesta segunda-feira. O almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, confirmou que participou de uma reunião com Bolsonaro após as eleições, mas afirmou que não teve contato com a chamada “minuta do golpe”, documento que previa a anulação das eleições. Garnier é apontado como um dos militares que teria aderido a uma proposta golpista, embora negue envolvimento direto em qualquer articulação ilegal. Garnier também foi confrontado com mensagens e registros que indicariam sua disposição em apoiar um eventual decreto para impedir a posse de Lula. Segundo a versão, houve apenas discussões sobre o momento político e os desdobramentos do processo eleitoral, mas não tratativas práticas para um golpe de Estado. O militar reforçou que respeitou a hierarquia institucional e que não teria autorizado nenhuma medida fora do ordenamento constitucional. Já o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, optou por permanecer em silêncio diante das perguntas feitas por Moraes. A decisão está amparada por orientação da defesa, que teme uma possível autoincriminação. Ele respondeu apenas a perguntas do próprio advogado. Mesmo assim, Heleno aproveitou para minimizar falas anteriores que circularam nas redes sociais, como a célebre afirmação de que “a faixa presidencial não se entrega de graça”, classificando a frase como “mera figura de linguagem”.