Bolsonaro é interrogado por Alexandre de Moraes no STF; assista ao vivo

Além de Cid, o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem foi interrogado na segunda-feira, 9. Na manhã desta terça-feira, a 1ª turma do STF iniciou as oitivas com o interrogatório do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. Pouco depois das 10 horas teve início o interrogatório do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres.

Como os depoimentos não têm um limite de tempo pré-estabelecido, o número de interrogados por dia pode variar. Depois de Torres, o próximo a falar, nessa tarde, foi o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Heleno ficou em silêncio durante o interrogatório feito por Moraes, que se iniciou após às 11 horas e só respondeu as perguntas feitas pelos advogados de defesa.

A sessão foi interrompida às 12h30min para o almoço e deve retornar às 14h30min. Bolsonaro é o primeiro da fila e já deve falar nesta terça-feira, antecipando expectativa de que ele falaria apenas amanhã.