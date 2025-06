PT lança curso para estreitar relação com evangélicos

Presidente Lula (PT): maior desaprovação entre evangelicos / Crédito: Lula Marques/Agência PT

O Partido dos Trabalhadores (PT), por meio da Fundação Perseu Abramo, lançou no fim de maio um curso para estreitar relações com o público evangélico no Brasil. Intitulado “Fé e Democracia para a Militância Evangélica Brasileira”. O curso gratuito tem duração prevista de um mês e é destinado a militantes, lideranças sociais e evangélicas. O objetivo do curso é melhorar a interlocução do partido com a comunidade evangélica, relação historicamente apontada como um dos pontos fracos do PT — e da esquerda de forma geral. O segmento religioso é um dos que mais reprovam o atual governo do presidente Lula (PT) e vem ampliando sua parcela na sociedade e no eleitorado.