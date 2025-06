Bolsonaro diz que não confrontará Cid em interrogatório e afirma: 'Não tem porque me condenar'

Ex-presidente diz que "não tem problema" com o o tenente-coronel do Exército Mauro Cid

Ao ser questionado sobre uma possível prisão, Bolsonaro responde: "Não tem preparação para nada. Não tem, não tem porque me condenar. Eu tô com a consciência tranquila".

O ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL) afirmou que "não tem porque" condená-lo, em intervalo durante as audiências para interrogar o político e outros sete colaboradores acusados de tentativa de golpe de Estado contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2022. Os interrogatórios iniciaram nesta segunda-feira, 9, no Supremo Tribunal Federal (STF).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Também nesta segunda-feir, o tenente-coronel do Exército Mauro Cid confirmou que Jair Bolsonaro pediu o monitoramento da rotina do ministro do STF Alexandre de Moraes, relator da ação penal do golpe. Em coletiva de imprensa, o ex-presidente disse não ter problema com Cid.



O tenente-coronel do Exército serviu como auxiliar de Bolsonaro por quatro anos. Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Cid foi o primeiro réu do Núcleo 1 da trama golpista a ser interrogado por Moraes. O militar também está na condição de delator nas investigações.



"Meus advogados não conseguiram acesso a todas as informações. Eu não vou confrontar o Cid aqui", acrescentou o ex-presidente.