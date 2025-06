O POVO News: Bolsonaro quer adiar depoimento no STF; Zambelli na Itália; Trump x Musk

A programação destaca o depoimento sobre a trama golpista do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de Bolsonaro para adiar o depoimento dele, na condição de réu.

Com apresentação do jornalista Marcos Tardin , o programa O POVO News exibe nesta sexta-feira, 6, às 18 horas mais uma edição. O programa traz análises, entrevistas e os temas mais relevantes do cenário político nacional.

Ainda no mesmo tópico, o ex-presidente afirmou que não irá “lacrar” no STF. "Não vou lá para lacrar, querer crescer, desafiar quem que que seja, estarei lá com a verdade do nosso lado. Creio que, se Deus quiser, mostraremos para vocês o que é o Brasil e para onde poderemos ir com o povo ao nosso lado", disse ele durante Encontro Nacional de Mandatárias do PL, em Brasília.

"O que aconteceu em 2022 com toda certeza será falado por mim, quando ao vivo estiver no Supremo, com cinco ministro na minha frente me cobrando, vale a pena assistir", afirmou.

Outro destaque do programa é a pretensão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), de pautar, até o fim deste mês, o projeto que amplia o número de cadeiras na Câmara dos Deputados (PLP 177/2023).