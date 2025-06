Deputado italino pede extradição de Zambelli da Itália

Deputado italiano Angelo Bonelli/ deputada Carla Zambelli (PL), na tribuna da Câmara dos Deputados em Brasília / Crédito: Reprodução redes sociais de Angelo Bonelli/ ViniLoures

O deputado Angelo Bonelli, do Partido Verde do parlamento nacional italiano, pediu nesta quarta a extradição da deputada Carla Zambeli (PL), por meio de ofício enviado ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, equivalente ao de relações exteriores no Brasil, e também ao ministro de Cooperação Internacional do país europeu. No documento, o parlamentar solicita “medidas urgentes” para remoção da brasileira de seu país, bem como a concessão de refúgio em solo italiano. A deputada Zambelli deixou o Brasil logo após a Suprema Corte Brasileira (STF) confirmar sua condenação a 10 anos de prisão, e a perda de mandato parlamentar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entretanto, a parlamentar brasileira possui cidadania italiana, e segundo ela, sua ida ao país europeu tem como objetivo a busca por tratamento médico, que ela disse ser mais barato do que os preços praticados nos Estados Unidos. “Aqui nos Estados Unidos é muito caro”, justificou em entrevista à CNN. No decorrer do ofício apresentado às autoridades italianas, o deputado italiano elenca os crimes pelos quais a deputada foi acusada. Entre os malfeitos estão a “propagação de notícias falsas”, e o mais grave que sendo a "invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça”. LEIA MAIS: Moraes determina prisão de Zambelli e inclusão da deputada em lista da Interpol

Na invasão ao sistema de justiça tinha como objetivo “inserir documentos falsos, entre os quais um mandado de prisão contra o juiz da Suprema Corte" segundo a acusação.