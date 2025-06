Moraes determina prisão de Zambelli e inclusão da deputada em lista da Interpol

Carla Zambelli, deputada federal / Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Decisão ocorre após a deputada ter sido condenada, na primeira turma do STF, a cumprir dez anos de prisão. No início desta semana, Zambelli anunciou que deixou o Brasil. Além da prisão, o ministro determinou o imediato bloqueio do passaporte emitidos em nome da parlamentar, além de vencimentos e quaisquer outras verbas, inclusive destinadas ao gabinete da deputada pagos pela Câmara dos Deputados. Zambelli também terá nome incluído na lista da Interpol (Polícia Internacional).