Moraes apaga comentário 'fiz cagada' de procurador-geral em vídeo de depoimento

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu suprimir uma declaração do procurador-geral da República, Paulo Gonet, durante depoimento de testemunha à Primeira Turma no processo sobre tentativa de golpe de Estado. Durante interrogatório do ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo, Gonet disse que "fez uma cagada" após fazer pergunta ao depoente.

Moraes, relator do caso, determinou que fosse aplicado um artigo do Código Penal que veda a qualquer pessoa que participe do processo empregar "expressões ofensivas".