Réu por tentativa de golpe, Bolsonaro será interrogado semana que vem no STF

Ex-presidente é acusado de liderar uma trama golpista para se manter no poder após ser derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será interrogado na semana que vem no julgamento no qual é réu por suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, anunciou, nesta segunda-feira, 2 o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro, de 70 anos, é réu junto com outros seis colaboradores, acusado de liderar uma trama golpista para se manter no poder após ser derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele pode ser condenado a uma pena de cerca de 40 anos de prisão.