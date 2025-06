Depoimentos no caso do golpe indicam ação direta de Bolsonaro e não devem mudar cenário no STF

Três testemunhas relataram ao Supremo Tribunal Federal (STF) que Bolsonaro consultou a possibilidade de "virar a mesa" pelo menos a generais das Forças Armadas, discutiu a possibilidade de prender ministro do STF Alexandre de Moraes e procurou irregularidades que pudessem assegurá-lo no comando do País.

Depoimentos das testemunhas convocadas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros réus na ação penal sobre tentativa de golpe de Estado indicam que o ex-chefe do Executivo agiu nos bastidores para tentar rever o resultado que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente em 2022.

Fazem parte do "núcleo 1" oito pessoas: Bolsonaro, o ex-ministro Walter Braga Netto, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno, o deputado federal Alexandre Ramagem, o ex-chefe da Marinha Almir Garnier Santos, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid e o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

A oitiva dos depoentes do chamado "primeiro núcleo" acusado de tentativa de golpe de Estado no Brasil foi encerrada nesta segunda-feira, 2, com o depoimento do senador Rogério Marinho (PL-RN).

Com o que foi ouvido dos depoentes, o cenário ainda complica Bolsonaro, que responde criminalmente organização criminosa (pena de três a oito anos, podendo chegar a 17 com agravantes), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (pena de quatro a oito anos), golpe de Estado (pena de quatro a 12 anos), dano qualificado com uso de violência e grave ameaça (pena de seis meses a três anos) e deterioração de patrimônio tombado (pena de um a três anos).

Os advogados questionaram as testemunhas, com mais frequência, sobre três episódios: uma reunião ministerial de julho de 2022 - quando Bolsonaro pediu união para "fiscalizar" as urnas eletrônicas e Heleno falou em "virar a mesa" -, as blitze no Nordeste durante o segundo turno e uma live de Bolsonaro de 2021, em que ele atacou as urnas sem provas.

Algumas das testemunhas ouvidas foram indiciadas ou estão sob investigação em outros inquéritos (um, sobre as blitze no Nordeste e, outro da Abin paralela). Nesses casos, Moraes, relator da ação penal, ressalvou que se prejudica a integridade do depoimento dessas pessoas, já que elas podem mentir já que podem virar réus.

O general Freire Gomes - testemunha da acusação e das defesas de Bolsonaro, Cid, Garnier e Oliveira - confirmou que recebeu um plano do governo para impedir a posse de Lula.