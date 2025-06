Lula: 'Se eu estiver bonitão do jeito que estou, a extrema direita não volta a governar'

Presidente discursou em evento que oficializou João Campos como presidente do PSB no último domingo, dia 1º

Em evento que marcou a posse do prefeito do Recife, João Campos, como presidente nacional do PSB, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), discursou para os presentes e demonstrou confiança para a disputa de 2026. “Podem ter certeza de uma coisa: se eu estiver bonitão do jeito que estou, apaixonado do jeito que estou e motivado do jeito que estou, a extrema direita não volta a governar esse país”, declarou o presidente.

O XVI Congresso Nacional do PSB foi realizado no último domingo, 1º de junho. Durante o evento, João Campos reforçou apoio a Lula e a Geraldo Alckmin (PSB) para as eleições de 2026.