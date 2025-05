Glauber Braga acredita que Motta é contra a sua cassação

O parlamentar relatou ter tido uma conversa com o atual presidente, Hugo Motta (Republicanos-PB), por apenas 30 segundos, mas afirmou ter a impressão de que ele não quer a sua cassação para evitar ficar com a imagem "marcada" por este feito.

O deputado federal Glauber Braga (Psol) veio a Fortaleza para ato em defesa do seu mandato, que pode ser cassado. O evento aconteceu em ato na Praça de Gentilândia nesta sexta-feira, 30, com a presença de parlamentares tanto do Psol como do PT.

"É justo um deputado que foi acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle ter os seus direitos políticos preservados com a cassação dele não sendo levado ao plenário? Que o Gilvan da Federal que é reincidente em violência política de gênero ter a suspensão diminuída? Ramagem grampeou meio mundo e teve aprovação de anistia aprovada. Há alguma proporcionalidade em relação a algum desses casos em relação ao meu caso? Na minha avaliação não tem proporcionalidade nenhuma", disse.

O deputado está sob a possibilidade de perder o mandato após empurrar e colocar para fora da Câmara dos Deputados um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL). O jovem ofendeu Glauber e a mãe dele, que estava doente e faleceu poucos dias depois. Glauber é grande crítico do então presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) e denunciava o orçamento secreto.

Ao citar exemplos do crescimento da extrema-direita em outros países como França e Argentina, Glauber explicou que é preciso uma esquerda com o que chamou de "radicalidade política" que faça um enfrentamento direto com essa ala.

"Reforçar uma posição política a quente. Tem que tensionar, mobilizar, tá junto das pessoas. Combinado a isso tem que ter medidas econômicas que não flertem com a dinâmica da austeridade. Garantir comida na mesa do povo, ampliar os investimentos em saúde. Essas duas combinações é o que pode dar a chave pra que você enterre a possibilidade de retorno da extrema-direita à presidência da República", disse.

Sobre as eleições em 2026, Glauber Braga declarou que há um movimento majoritário interno do Psol de apoiar a reeleição do presidente Lula (PT). Em relação ao embate nas urnas para evitar o crescimento da extrema-direita, ele acredita ser necessária uma posição política de maior mobilização e medidas econômicas que impactem diretamente a população.

"O que tem ainda faltando como consolidação no mundo. Se você tem uma consolidação da extrema-direita, onde é que tá a esquerda com radicalidade política que faz um enfrentamento mais frontal a essa extrema-direita. Esse é o papel do Psol. Fazer esse enfrentamento à extrema-direita fascista, mas não deixar de mostrar que essa extrema-direita caminha com uma agenda neoliberal privatizante. Isso é o que dar força e movimenta um partido com as nossas caraterísticas", argumentou.



Neste cenário de embate eleitoral, Glauber defendeu que a esquerda não baixe suas bandeiras, mas as mantenha juntamente com aquelas que dialoguem diretamente e que causem impactos de imediato na maioria da população, a exemplo do fim da escala de trabalho 6x1, proposta pela deputa federal Érika Hilton (Psol-SP).