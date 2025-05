AO VIVO: Prisão de MC Poze: o que se sabe e últimas notícias; Bolsonaro no CE; depoimentos no STF

Prisão de MC Poze: o que se sabe e últimas notícias; Bolsonaro no CE; depoimentos no STF / Crédito: O POVO News

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta sexta-feira, 30, repercute a prisão temporária do cantor de funk Marlon Brandon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, que ocorreu nessa quinta-feira, 29. O juízo da Central de Audiência de Custódia confirmou a privação de liberdade do cantor por 30 dias. Ele foi preso em sua residência, no bairro Recreio dos Bandeirantes, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ).

MC Poze do Rodo é acusado de realizar apologia ao crime e de ter envolvimento com o Comando Vermelho, maior facção criminosa do RJ, segundo apontam as investigações da Polícia Civil do Estado. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO O programa traz, ainda, informações sobre a passagem de Jair Bolsonaro (PL) pelo Ceará. O ex-presidente desembarcou nessa quinta-feira, 29, na capital cearense, para participar de congresso do Partido Liberal que ocorre nesta sexta-feira, 30. Ao desembarcar, Bolsonaro foi recepcionado por políticos ligados à direita no Ceará, além de ter sido recebido por apoiadores que gritavam "Mito" e "Volta, Bolsonaro".

A edição repercute também a continuação dos depoimentos no Supremo Tribunal Federal (STF) de testemunhas no caso da trama golpista de 2022, que é analisado na Corte. Neste sexta, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ouve os depoimentos das testemunhas de defesa indicadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na ação penal sobre o plano de golpe de Estado. Em março deste ano, Bolsonaro e mais sete acusados se tornaram réus após serem denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).