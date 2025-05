AO VIVO: Musk deixa governo Trump: veja reações; Moraes e Zanin na mira dos "Caça-Comunistas"

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 29, repercute a saída do CEO da Tesla, Elon Musk, do governo de Donald Trump (Republcanos), nessa quarta-feira, 28.

Musk disse que terminou seu "tempo programado" no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês) e que deixará o governo de Trump. Em entrevistas anteriores, o empresário já havia falado em deixar sua função no governo.