Elon Musk confirma saída de cargo no governo de Donald Trump

O CEO da Tesla, Elon Musk, disse na noite desta quarta-feira, 28, que terminou seu "tempo programado" no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês) e que deixará sua função no governo.

"Com o fim do meu tempo programado como Funcionário Especial do Governo, gostaria de agradecer ao presidente Donald Trump pela oportunidade de reduzir os gastos desnecessários", escreveu ele na sua rede social, o X.